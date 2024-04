Cantora Naessa lança última música do álbum 'Mais um degrau'

A cantora Naessa traz a participação do cantor Hungria na sua nova música Flash (ao vivo). A canção, que encerra o ciclo de lançamentos do projeto Mais um degrau nesta sexta-feira (12/4), traz uma mistura de sertanejo com trap. A música faz referência ao flashback que ocorre em uma relação de idas e vindas.

Com Flash disponível para o público, Mais um degrau chega agora completo aos aplicativos de música. O disco conta também com parcerias com Bruno & Marrone, Diego & Victor Hugo e MC Don Juan. O álbum foi assinado pelo produtor musical Junior Melo e pela equipe do StudioBar, que já produziu grandes sucessos da música sertaneja.

Em atividade no meio musical desde os 17 anos, Naessa fechou contrato com a gravadora Workshow em 2022. O último álbum da cantora foi Correndo do tchau (ao vivo), lançado há dois anos. A cantora é dona de uma voz potente anda impressionando o público e sendo elogiada por artistas consagrados.