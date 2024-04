Cinemateca Brasileira disponibiliza acervos antigos do cinema nacional

A partir do dia 17 de abril, a Cinemateca Brasileira disponibilizará parte da sua coleção de folhetos de cinema antigos para acesso público e gratuito pelo site bcccinematecaorgbr. Foram recuperados, digitalizados e catalogados 1.500 documentos e 55 edições de periódicos nacionais de cinema. A ação faz parte do Programa de Digitalização e Difusão de Coleções Bibliográficas, do Governo do Estado de São Paulo.



A seleção reúne folhetos de programação, convites de inauguração e panfletos promocionais, datando desde 1909 até o final da década de 1970, de diferentes cidades do país. Há materiais de salas de cinemas que foram referência na sua época, como o Cine Metro, que funcionou de 1938 a 1997 na Cinelândia Paulistana, e o Cine Nikkatsu, um dos principais cinemas dedicados a filmes japoneses no bairro da Liberdade, em São Paulo. Também foram processados importantes periódicos de cinema, como Fan magazine; O exibidor, Foco e Biblioteca film.



Esses materiais se juntam a outros 97 mil conteúdos do acervo da Cinemateca Brasileira que estão digitalizados e disponíveis gratuitamente no Banco de Conteúdos Culturais. Criado em 2009, o BCC é uma iniciativa da Cinemateca Brasileira e da Sociedade Amigos da Cinemateca sobre o audiovisual com o objetivo de democratizar e ampliar o acesso do público ao acervo da instituição. Além de documentos, na plataforma on-line, é possível ver fotografias, revistas e cartazes e assistir a filmes e telenovelas.