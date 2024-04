Prime Video anuncia nova temporada de ‘LOL: Se rir, já era!’

A plataforma Prime Video anunciou, nesta sexta-feira (12/4), a renovação do reality show LOL: Se rir já era!. O reality foi renovado para a quarta e quinta temporadas, e vai contar com o elenco de Porta dos fundos na produção. As gravações começam em abril e Tom Cavalcante terá a companhia da atriz Júlia Rabello como co-apresentadora.

O reality, que ganhou apreço do público em vários países, tem mais duas temporadas renovadas. O programa reúne dez comediantes brasileiros em uma batalha épica de seis horas. Durante esse tempo, os participantes devem manter a seriedade enquanto tentam fazer seus adversários caírem na gargalhada. Nessa competição hilária, cada participante trará truques, performances especiais e muita diversão para atingir seu objetivo. O vencedor leva para casa um prêmio de R$350 mil para doar a uma instituição de caridade de sua escolha.

A quarta temporada terá no elenco dez integrantes do coletivo Porta dos fundos. Tom Cavalcante assume a apresentação ao lado da atriz e humorista Júlia Rabello. As gravações da quarta temporada começaram este mês e ainda não têm previsão da data de estreia. A quinta temporada de LOL: Se rir, já era!— ainda sem data para filmagens— também tem a presença confirmada de Fábio Porchat.