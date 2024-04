Dua Lipa lança música acompanhada de clipe gravado em Barcelona

Para dar sequência aos lançamentos que precedem o Radical optimism — terceiro álbum de estúdio da cantora e compositora britânica Dua Lipa —, o single Illusion foi lançado nesta quinta-feira (11/4). Produzido meticulosamente para fazer sucesso nas pistas de dança, a faixa de pop veio acompanhada de um videoclipe gravado em Barcelona, Espanha.

Com óbvias inspirações no clipe de Slow da australiana Kylie Minogue — artista de quem Dua Lipa é fã —, o vídeo, dirigido por Tanu Muino, mostra a cantora em um centro de treinamento de esportes aquáticos, na medida em que atletas de saltos ornamentais e polo aquático fazem aparição durante o videoclipe. Outro ponto de destaque são os movimentos de dança desempenhados pela cantora e pelos dançarinos, coreografados com impressionante sintonia.

Radical optimism será lançado em 3 de maio. Além de Illusion, Houdini e Training season, lançamentos anteriores de Dua Lipa compõem a listagem de faixas do disco. A turnê do álbum fará passagens por Berlim, Pula e Nimes. Datas no Brasil não foram confirmadas oficialmente.