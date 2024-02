Dua Lipa revela que escreveu quase 100 músicas para novo álbum

Dua Lipa é dona de um dos álbuns mais aguardados pelo grande público para ser lançado em 2024. A cantora britânica, que iniciou as atividades para o seu terceiro álbum de estúdio no fim do ano passado, entregou curiosidades sobre o projeto, em entrevista ao programa Fantástico, da Globo, exibido neste último domingo (25).

Na ocasião, a artista surpreendeu ao confessar que escreveu em torno de 97 canções nos últimos três anos, mas apenas 11 foram selecionadas para o disco – incluindo ‘Houdini’, e a mais recente, ‘Training Season’.

Reflexiva, Dua Lipa acredita que o terceiro álbum é responsável pela sua transição artística, e pessoal. "Eu acho que meu novo álbum vê essa transição em mim de menina para mulher. Cada uma das músicas foi reescrita algumas vezes até que eu pensei: ‘ok, está feito agora’. Sinto que cresci tanto como compositora que estou pronta para realmente lutar por cada pequeno detalhe", disse ela.

Figura de grande sucesso no Brasil, Dua Lipa afirmou que possui um grande carinho pelo país, onde se apresentou no Rock in Rio e em São Paulo, em 2022. "Eu amei o Brasil. Eu simplesmente adorei. Qualquer desculpa que tiver para ir ao Brasil, eu vou. O Brasil tem um lugar especial no meu coração e mal posso esperar para voltar", contou.

