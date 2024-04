'Interestelar' volta aos cinemas para comemorar 10 anos de lançamento

Na quinta-feira (11/4), a Paramount Pictures anunciou, no evento CinemaCon, que o filme Interestelar será relançado nos cinemas em comemoração ao seu aniversário de 10 anos. A previsão é de que o longa chegue às telonas no dia 24 de setembro. A reexibição será no formato favorito do diretor: Imax 70mm.

Na época de lançamento, Christopher Nolan pediu que o público assistisse à produção no formato que conferia o maior nível de detalhes visuais: Imax 35mm. Em 2014, o trabalho do cineasta arrecadou US$731 milhões nas bilheterias e recebeu o Oscar de Melhores Efeitos Visuais. O elenco é estrelado por Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Matt Damon.

A história acompanha um grupo de astronautas que recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial. Nessa tarefa, os exploradores começam a usar um buraco negro recém-descoberto para realizar viagens, algo jamais realizado antes por humanos. A produção está disponível nas plataformas Prime Video, Max e Apple TV.