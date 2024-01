Camisa do Guarani faz sucesso entre fãs de K-Pop; saiba por quê

Nas últimas semanas camisas do Guarani, time do interior de São Paulo, andam fazendo sucesso entre as cantoras coreanas e japonesas. Tudo começou quando a cantora Gaeul, do grupo K-Pop IVE, postou fotos com um modelo inspirado em um uniforme dos anos 1990. Logo depois, a cantora pop japonesa Rio, do grupo Niziu, apareceu em fotos trajando outro modelo, o que fez com que a peça se tornasse desejo nos países e para os fãs brasileiros.

No TikTok, fãs estão especulando como a camiseta vintage do Guarani foi parar no Japão. A hipótese mais aceita entre os kpoppers é de um amistoso que o Guarani disputou no Japão em 1996. Na ocasião, a camisa era distribuída a alguns torcedores nas arquibancadas ao final das partidas. Acredita-se que a peça tenha trocado de mãos diversas vezes até chegar às mãos da cantora.

A camisa original, utilizada por Rio, foi produzida pela Dell’erba, com patrocínio da Brother, e realmente é um modelo de 1996. Na excursão para o Japão o Guarani venceu o Verdy Kawasaki (atual Tokyo Verdy) e perdeu para o Kashima Antlers.

Ao GE, o atacante Adriano Raio, lembrou da viagem para o país asiático. “Eu lembro que foi na época da troca de patrocinador. A gente recebeu algumas camisas para a viagem, tanto do uniforme anterior quanto dos patrocínios atualizados. Era comum trocar as camisas dos jogos com nossos adversários, mas também distribuímos as mais antigas como presentes para quem tirava foto com nosso time.”

Surfando na onda, o Guarani publicou nas suas redes sociais e escreveu "é uma honra ver a Rio, do grupo japonês NiziU, com o nosso manto."

???????????????? Diretamente de Tóquio pra Campinas. É uma honra ver a Rio, do grupo japonês NiziU, com o nosso manto. É o Guarani até do outro lado do mundo! ????



Quem sabe depois não atualizamos a camisa, @niziu__official? ???? pic.twitter.com/dgFqujdSUi — Guarani Futebol Clube (@guaranifc) October 9, 2023

E como as blusas viraram febre, as lojas na Coreia rapidamente começaram a produzir réplicas da camiseta em várias cores, incluindo, uma versão preta – cor do time rival do Guarani, a Ponte Preta.

O uso da camisa do Guarani não vem do nada, a moda bloke core, que visa incorporar elementos esportivos, como as camisas, nos looks street style, está em alta, principalmente no TikTok.