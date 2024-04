O produtor musical Lucas Maranhão lançou o novo single Roda gira nas plataformas digitais. A música marca o início da jornada do álbum Varandas, que apresenta uma nova fase na carreira do instrumentista. O single também ganhou um videoclipe para a divulgação.



Inspirado pelo cantor Milton Nascimento, Lucas entrou no meio musical aos 8 anos, quando começou a tocar violão. O cantor e guitarrista da banda Aguaceiro ganhou maior reconhecimento em 2022 com o disco solo Verso reverso, em que a segunda parte começa a tocar as mesmas músicas da primeira, só que de trás para frente. O álbum é resultado de vários singles que escreveu durante o isolamento na pandemia.



Duas das músicas que produziu na quarentena foram Pensamentear e Perto do peito, lançados há dois anos. Enquanto no primeiro trabalho foram abordadas inseguranças, ansiedades e outros sentimentos de um período conturbado, no segundo ocorre uma fusão de elementos contemporâneos com influências da música popular brasileira. Além do sucesso recebido no país, Lucas já participou de uma turnê internacional no Canadá com a sua banda, em 2018.