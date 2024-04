'Casca de bala': hit das redes catapulta Thullio Milionário ao estrelato

Se você é assíduo nas redes sociais, provavelmente já deve ter ouvido o refrão "Eu e... Casca de bala" nas últimas semanas. Acompanhado de fotos de casal, pais e filhos ou animais de estimação, o hit Casca de bala, do cantor Thullio Milionario tem dominado a internet.

O sucesso foi tamanho que a canção chegou à 15ª posição entre as músicas virais mais ouvidas no mundo todo, segundo o serviço de streaming Spotify. “Uma vitória pra mim, uma vitória pra o nosso Nordeste, uma vitória pra o nosso forró. Nunca desista dos seus sonhos, por mais que eles sejam praticamente impossíveis, Deus torna possível!”, escreveu o cantor em carta aberta emocionante nas redes sociais.



No Tiktok, o áudio de Thullio já apareceu em mais de 500 mil vídeos, já no Instagram, foram 428 mil Reels ao som de Casca de bala. Com tanta repercussão, a música já embalou postagens de famosos da internet como o casal Carlinhos Maia e Lucas Guimarães e a influenciadora Camila Loures, que entraram na trend. Confira:

A música, que fala sobre alguém que está sempre com você (na vaquejada ou não) também ganhou espaço entre os donos de pet.





Casca de bala não foi o primeiro sucesso de Thullio, que conta ter tido uma reviravolta na carreira em 2019 com a música Dançar forró beijando, mas foi, com certeza, o mais estrondoso. Agora, o cantor não consegue esconder o orgulho e compartilha com os seguidores a felicidade de estar nas paradas. "Esse riso preso aqui tá transbordando no coração de gratidão", diz ele em um dos posts.