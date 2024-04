Deniziane rebate sobre "fama de amante" de Isabelle após affair com Matteus

Deniziane, ex-participante do BBB 24, pediu calma aos fãs em meio à rivalidade entre seguidores de Anny e Matteus. Após uma discussão acalorada no Twitter, ela solicitou o fim dos ataques entre os grupos de fãs das duas participantes do programa.

A troca de farpas começou quando uma seguidora relembrou o Paredão que levou Anny à eliminação, insinuando uma superioridade amorosa de Fernanda e Matteus. Uma fã da mineira rebateu, gerando tensão entre os fãs das duas ex-sisters.

Deniziane interveio, pedindo que cessassem os ataques e a rivalidade entre os grupos de fãs. Sua intervenção foi uma tentativa de acalmar os ânimos e promover a paz entre os seguidores das ex-colegas de confinamento.

A ex-sister viveu um romance com Matteus durante o programa, mas eles terminaram estrategicamente. Posteriormente, Matteus engatou um relacionamento com Isabelle, e agora ambos estão na final do programa. O pedido de Deniziane reflete a complexidade das relações no universo dos reality shows e a necessidade de respeito entre os fãs dos participantes.