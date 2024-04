Invencível vai ganhar um jogo grande pelas mãos da Skybound

Após uma campanha, extremamente bem sucedida no site de financiamento coletivo, Republic, a Skybound deve se concentrar em desenvolver um jogo AAA, com alto investimento e tempo de produção para Invencível. A campanha tinha como meta inicial arrecadar 50 milhões de dólares para a produção e já arrecadou quase 450 milhões de dólares com a movimentação dos que estão curiosos pela proposta. A campanha continua por mais 13 dias, para investidores interessados.

Anteriormente, a Skybound já tinha trabalhado com Invencível, fazendo o evento crossover de Fortnite com a série animada e integrando a equipe de produção de dois outros jogos, um romance visual para o PC e um jogo mobile. Ambos são projetos relativamente simples, tanto na questão gráfica, quanto na jogabilidade.

O que pode dar uma esperança aos fãs de um bom jogo, é que a equipe da Skybond conta com vários veteranos de outros estúdios maiores, como EA, Activision, Blizzard e Amazon Games. Além disso, a Skybound também teve uma participação enorme nos jogos de The Walking Dead lançados pela Telltale, tendo produzido e lançado os últimos dois episódios da temporada final no jogo.

O quadrinho criado por Robert Kirkman, conta a história de Mark Grayson no mundo de super-heróis da Imagine Comics, que chegou ao fim em 2018. O material ganhou uma série animada em 2021 pelo Prime Video que trouxe um novo holofote para o texto de Kirkman. A segunda parte da segunda temporada chegou em março para finalizar o arco do ano.

O estúdio garantiu que “O jogo vai contar com muita ação, um espetacular design de jogo e personagem, e com certeza, uma dose saudável de sangue” disse David Alpert, CEO da Skybound.