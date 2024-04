BBB 24: saiba como será a grande final e quem deve voltar para a despedida

Está chegando ao fim a 24ª temporada do Big brother Brasil e, já que a edição chega ao seu 100º dia nesta terça-feira (16/4), a TV Globo anunciou detalhes de como será a grande ginal que consagrará Davi, Isabelle ou Matteus como o vencedor.

Em comunicado, a Globo revelou que todos os 23 participantes já eliminados, isso incluindo Vanessa Lopes, que apertou o botão de desistência, e Wanessa Camargo, que foi desclassificada por agressão, voltarão para a casa para ver a coroação do vencedor.

A final será feita em duas áreas. Dentro da casa, os três finalistas vão acompanhar tudo no telão da sala. Já na parte externa da residência, o apresentador Tadeu Schmidt comandará todas as dinâmicas da final ao lado dos participantes eliminados, que ficarão posicionados em uma arquibancada no jardim.

Além disso, no gramado serão colocados três grandes telões que mostrarão o clima das torcidas nas cidades dos finalistas em links ao vivo com repórteres locais.



"Chego ao fim da minha terceira temporada no BBB cheio de gratidão. É um privilégio ter tido a oportunidade de comandar um programa tão especial, de conhecer e trocar com essas pessoas que foram assunto de todo um país durante 100 dias. Cada um com a sua característica fez do ‘BBB 24’ uma edição histórica", comentou Schmidt.

"Eu me diverti demais com vários momentos deles na casa e até me aventurei a dublar alguns (risos). Agradeço também a toda a equipe do programa, sempre tão parceira e competente, que joga junto para entregar esse entretenimento para o público. Que venha a noite da final! Estou ansioso para reencontrar os participantes que já deixaram o jogo e para finalmente encontrar e abraçar também os que ainda estão no confinamento", finaliza o apresentador.