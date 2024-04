Revelações da MPB se apresentam em programação da 35ª ArteFato

A 35ª edição do ArteFato terá como atrações, nesta quinta-feira (18/4), às 20h, no Teatro dos Bancários, as cantoras Roberta Campos e Vanessa Pinheiro. Promovido pelo Sindicato dos Bancários de Brasília, o projeto se propõe a valorizar artistas da categoria e talentos da nova MPB, facilitando o acesso dos bancários à cultura.

Vanessa Pinheiro abrirá a noite com sua voz marcante. A artista já se apresentou na Argentina, Espanha, França e Portugal, onde foi apontada pela imprensa como revelação da música brasileira em 2005. Durante a pandemia, a produção musical de Vanessa se intensificou, com mais de 350 letras de músicas escritas. Com três álbuns lançados, a compositora brasiliense lançará este ano projeto com o violonista Félix Jr.

Além de atuar no meio musical, ela trabalha como bancária na Caixa Econômica. "Estou na Caixa desde 2021. Nunca parei de compor, mas diminuí o ritmo das apresentações. Agora, canto mais aos fins de semana", conta Vanessa sobre como divide o tempo entre as duas funções. Segundo ela, a música esteve presente na vida desde a sua infância, por meio do pai compositor: "Aos 8 anos, comecei a tocar violão e depois fiz aulas de piano, harmonia e canto. Estudei no Conservatório de MPB de Curitiba e na Escola de Música de Brasília". Além do gênero MPB, pelo qual é apaixonada, Vanessa canta baião, carimbó e samba.

Já Roberta Campos sobe ao palco do Teatro dos Bancários para apresentar o novo trabalho Cinco partes de mim. Além do projeto influenciado por Marisa Monte, Djavan, Kid Abelha e Clube da Esquina, a performance contará com músicas de sucesso da sua carreira. A artista fará também releituras, com novos arranjos na voz e no violão, de canções brasileiras marcantes, como Linha do Equador, Paisagem na janela e Não vá embora.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco