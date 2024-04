Projeto inédito (In)Classificáveis traz personalidades da cena brasiliense

Com lançamento marcado para dia 7 de maio, às 19h, o projeto (In)Classificáveis, de Bruno Ferraz, reúne entrevistas com personalidades de Brasília para discussão de temas diversos como arte, diversidade e preconceito. Os escolhidos são artistas, militantes e pessoas com representatividade local e nacional.

O programa visa a dar voz a personalides de Brasília e da periferia do DF. Em 2023, Bruno realizou oito entrevistas. O cenário passa por locais públicos e pela própria casa dos entrevistados. Cada vídeo tem, em média, dez minutos de bate-papo focados na trajetória de vida do participante, aceitação e discussões de padrões impostos.

O deputado distrital Fábio Félix, a drag queen Ruth Venceremos, Iago Gabriel de Melo, Joice Marques, Israel Cordova, Letícia Fialho, Jonathan Andrade e Maria Leo Araruna são os entrevistados. Ao final do projeto, haverá um sarau virtual com performances de Bruno e de alguns dos participantes. A programação contará ainda com videoarte, performances voltadas para a dança, literatura e teatro e um mural em espaço urbano.

As entrevistas serão postadas nos meses de maio e junho, meses que celebram o Dia Internacional Contra a Homofobia e o Orgulho LGBTQIAPN+.O canal será lançado no dia 7 de maio. A partir desta data, as demais entrevistas serão postadas em sequência, também às terças-feiras. Todas as entrevistas contarão com tradução em libras e versão em audiodescrição.