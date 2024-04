BBB 24: os 5 motivos que levaram Matteus à final do reality show

Matteus disputa o título de campeão do BBB 24 (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) - (crédito: Edicase - entretenimento -> Diversão e arte) Edicase Edicase

A final do BBB 24 acontece nesta terça-feira (16/04). Matteus, assim como Davi e Isabelle, disputa o título de campeão do programa e o grande prêmio de R$ 2.920.000. Abaixo, confira alguns motivos que levaram o gaúcho ao favoritismo e à final do reality show.

1. Lado sentimental

Antes de entrar no programa, Matteus se descreveu como homem de bom coração e sensível. E isso ficou evidente em vários momentos no BBB 24, bem como sua educação e humildade.

Além disso, ele ficava visivelmente incomodado com dinâmicas que tinham a intenção de criar intrigas dentro da casa e sempre pedia desculpa aos outros participantes. No "Sincerão" em que precisavam destruir as cartas da família dos adversários, por exemplo, Matteus caiu no choro por diversas vezes, deixando claro que estava com o coração partido por fazer aquilo.

Inclusive, o hábito de se desculpar com frequência foi alvo de críticas dos brothers, que se sentiam incomodados. "Você fala ‘desculpa’ para todo mundo. Se você passar um repelente no corpo, você pede até desculpa pro mosquito […]", disse certa vez MC Bin Laden.

2. Fim do relacionamento com Deniziane

Matteus e Deniziane foi o primeiro casal formado no BBB 24, ainda no início do programa. O brother estava bastante envolvido na relação com a fisioterapeuta. No entanto, um tempo depois, a sister decidiu terminar o relacionamento, pois, segundo ela, estava interferindo em sua maneira de jogar, fazendo com que ela não se entregasse totalmente ao game.

O gaúcho disse que entendia a decisão de Deniziane. Mesmo assim, ficou muito abalado com o término e não conteve a tristeza e o choro. No entanto, fora da casa, isso contribuiu para que o público tivesse empatia com Alegrete, aumentando sua popularidade e favoritismo.

Amizade de Matteus com Alane e Beatriz ajudou a torná-lo mais forte no programa (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

3. Aliança com Alane e Beatriz

Alane e Beatriz eram jogadoras fortes no BBB 24, tanto que sobreviveram a diversos paredões e chegaram ao TOP 5 do programa. Matteus se aproximou da dupla, formando uma grande amizade e uma aliança que o ajudou a criar estratégias para votar nos outros competidores e a se defender do paredão. Mais tarde, Davi e Isabelle passaram a fazer parte do grupo, contribuindo ainda mais para o jogo do trio.

4. Amizade com Davi

Desde o início do BBB 24, Matteus não concordava com o desprezo que os outros participantes tinham com Davi, nem com as atitudes de isolá-lo na casa. Segundo Alegrete, ele não tinha problemas com o baiano. Assim, os dois se aproximaram bastante e criaram uma boa amizade, com trocas de conselho, apoio e parceria ao longo do programa. Por causa disso, a torcida de Davi também passou a apoiar Matteus, o que contribuiu para a permanência do gaúcho ao enfrentar os paredões.

5. Perfil apaziguador

O gaúcho não foi um participante que se envolveu em muitas brigas dentro do BBB 24. Pelo contrário, seu perfil era mais apaziguador, tentando acalmar os demais competidores que se envolviam em discussões. Além disso, raramente aumentava a voz quando discutia com alguém.