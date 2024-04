Vincent Martella, o Greg de 'Todo Mundo Odeia o Chris', chega ao Brasil

Vincent Martella, o Greg de Todo Mundo Odeia o Chris, desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (16/4). O ator viralizou nos últimos dias após mutirão para chamar a atenção dos fãs brasileiros. O artista já ultrapassa os 6 milhões de seguidores no Instagram.

Durante a estadia no Brasil, o ator vai participar do programa The Noite com Danilo Gentile, no SBT. Ele postou um story tomando vinho e com um passaporte: "Te vejo em breve, Brasil", escreveu.

No aeroporto, Martella desembarcou com o empresário e conversou com os fãs. O programa vai ao ar nesta terça-feira (16/4), à 1h00, no SBT.

Nos dias 26,27 e 28 de julho, Vincent também irá participar do Imagineland, festival de cultura pop em João Pessoa. O ator contará curiosidades sobre a carreira, vai tirar fotos com os fãs e dar autógrafos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por The Noite com Danilo Gentili (@sbtthenoite)