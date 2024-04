Segunda temporada de 'Linha direta' estreia nsta quinta (18/4)

Nesta quinta-feira (18/4), estreia a segunda temporada de Linha direta na TV Globo. O precursor do gênero ‘true crime’ no Brasil tem como apresentador Pedro Bial. Em sua primeira temporada, o programa ajudou a prender 37 foragidos da justiça.

Linha direta busca aprofundar as investigações de crimes marcantes no país com episódios que misturam reportagens, entrevistas e simulações de casos com atores e recriação de cenários. Cada episódio aborda diferentes temas por meio dos casos mostrados, como feminicídio, abuso sexual, intolerância religiosa e racismo. A produção será exibida às quintas-feiras.

"Desde a temporada passada temos recebido muitas sugestões de casos, além dos que nós investigamos. Damos preferência aos que tenham um impacto social porque nós não exploramos a violência por si só; é necessário que a história ajude a promover uma reflexão”, conta o diretor artístico Gian Carlo Bellotti, em nota. O caráter social está presente por meio da divulgação dos canais de denúncia, como o telefone 181, de qualquer lugar do Brasil, e o Disque Denúncia para que a população ajude as autoridades com informações que levem à localização dos criminosos.