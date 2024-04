LAB JUV começa ciclo de palestras de audiovisual, TV e internet

O LAB JUV é um projeto que traz aos moradores da periferia oportunidades formativas com atividades presenciais de audiovisual, TV e internet. Com as inscrições já encerradas, 30 pessoas periféricas foram selecionadas para o ciclo formativo. A partir desta quarta-feira (17/4), a primeira fase da proposta começa com palestras de profissionais das áreas.

O programa é composto por quatro fases e a inicial é o ciclo de palestras intitulado de Chega mais. Os palestrantes são a cineasta Viviane Ferreira; a diretora de criação dos Estúdios Globo, Samantha Almeida; o criador de conteúdo digital Puro Roxo; e a fundadora da produtora Vaporosa Cultural, Bethania Maia.

Bethania pontua que o audiovisual é uma ferramenta de potencialização para criar novas realidades e referências do potencial da comunidade periférica. “A mídia e a literatura sempre retrataram uma caricatura do que seria uma pessoa negra, uma pessoa indígena, uma pessoa periférica, uma pessoa LGBT. E nenhuma dessas referências eram conectadas com sucesso, felicidade ou com uma vida estruturada. Ao fazer o nosso audiovisual, por nós e para nós, criamos essa nova possibilidade”, diz.

A produtora ressalta que, além de estar no papel de existir, também está aqui para criar e estabelecer o lugar da diversidade sociocultural. A democratização dos meios de comunicação possibilita que todos contem sua história, não só os privilegiados que possuem acesso aos caros equipamentos.

“Todas essas iniciativas que dão as ferramentas do audiovisual para quaisquer pessoas que tenham interesse em acessar esses espaços ajudam a colocá-las um pouquinho mais dentro da corrida. Obviamente, ninguém larga do mesmo lugar. Os privilégios ainda vão pautar quem larga primeiro na corrida, mas, a partir do momento em que as pessoas têm acesso tanto aos saberes quanto aos equipamentos, vai ser possível que mais dessas histórias sejam contadas. Com as nossas perspectivas em ênfase, não somos retratados com o olhar do desejo do outro do que o nosso corpo seja”, explica.

Luther Rocha, mais conhecido como Puro Roxo, diz que aborda pautas da comunidade negra utilizando o humor porque isso proporciona uma comunicação fácil e informal. Com a visibilidade nas redes sociais, ele consegue evidenciar pautas que normalmente são invisibilizadas e pretende, com isso, trazer suas experiências para incentivar os ouvintes.

Abertas ao público, as quatro palestras seguem até o dia 25 de abril e poderão ser acompanhadas pelo canal do SOMA Cidadania Criativa no YouTube, instituto idealizador do projeto.

Serviço



LAB JUV

Palestras nesta quarta (17/4) e quinta (18/4), e nos dias 23 e 25 de abril, das 18h às 20h, no canal do SOMA Cidadania Criativa no YouTube.



*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco