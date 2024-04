Projota anuncia maior trabalho da carreira e lança faixa 'Fico bem'

O rapper Projota anuncia novo projeto na carreira, que conta com músicas inéditas, participações especiais e série com oito episódios. O álbum Alguém tinha que falar de amor tem romance como enredo principal e foi produzido para ser trilha sonora de uma série audiovisual exclusiva, disponibilizada no YouTube.

O projeto completo é composto por oito faixas musicais, com seus respectivos clipes, e mais oito capítulos da série centrada em uma narrativa romântica. Toda semana, será lançado um clipe da música e um capítulo da série no perfil oficial do artista, no YouTube, e uma faixa do álbum, nas plataformas musicais. Na oitava semana, será lançado, juntamente com o último capítulo, o disco completo.

O single Fico bem será lançado nesta sexta-feira (19/4), com o videoclipe no YouTube a partir das 11h. É a segunda faixa do novo projeto do rapper, que já está com o capítulo da série ligado a música, que foi lançado na terça-feira (16/4). A primeira música lançada foi Coisas da vida, em setembro de 2023, feita em parceria com a artista Budah.

O enredo gira em torno de um rapaz que se relaciona amorosamente com uma inteligência artificial. Interpretando vários personagens diferentes, Projota atuará fazendo parte dessa narrativa amorosa que se desenvolve nos ambientes virtual e urbano costurada por videoclipes musicais onde o rapper canta sobre os temas que se desenrolam na história. O projeto pode ser acompanhado no canal Projota Oficial.