Ciclo de ações artísticas deCurators celebra o aniversário de Brasília

Espaço de arte não-comercial voltado para experimentação cultural, a galeria deCurators selebra o aniversário de Brasília com uma performance inspirada na primeira missa de Brasília, uma intervenção urbana e a DJ Pétala Concentino. O evento ocorrerá no sábado (20/4) e terá início às 20h.

A performance A primeira missa em Brasília será feita por Rafael da Escóssia, em parceria com o Ateliê das Dores. Rafael interessa-se pela área de artes visuais e direito, unindo a performance da missa a um discurso jurídico a partir de temas como culpa, pena e reparação. A apresentação será realizada das 20h às 21h e os primeiros dez minutos serão na área interna do espaço.

Raissa Curty e Alê Gabeira farão uma intervenção urbana no espaço externo da deCurators. Os artistas viajaram juntos de bicicleta pelo Brasil, durante três anos. Em Boqueirão, na Paraíba, junto aos artesãos da região, teceram redes gigantes que posteriormente foram instaladas na marquise da Funarte Brasília. Neste sábado (20/4), a intervenção Alvorada nordestina ocupará o espaço do deCurators com as redes.

O evento terá como fechamento a DJ Conceitinho, das 21h às 23h. Pétala Concentino é educadora e se aventura na música como DJ e vocalista em gêneros diversos. O espaço deCurators fica na Asa Norte e a entrada é gratuita. Mais informações no Instagram @decurators.