Na vibe dos anos 1980: estilo de maquiagem versátil volta aos rostos

Assim como no mundo da moda, as tendências de maquiagem também oscilam, e estilos retornam de tempos em tempos aos rostos. O visual dos anos 1980, com muitas cores, batons chamativos e maçãs bem marcadas, está de volta. Katia Araujo, artista nacional, maquiadora e porta-voz da MAC, explica que o estilo new wave, movimento que revitalizou várias áreas da cultura e do comportamento, foi muito influente naquela década, assim como o estilo underground e a música eletrônica.

"O exagero sempre é associado ao visual daquele período, quando muitos elementos foram misturados, novas formas surgiram focadas nos volumes, e as cores foram usadas sem medo. É claro que todos esses ingredientes que compunham essa salada cultural foram transportados para a maquiagem", detalha Katia.

Exemplo de maquiagem clássica dos anos 1980, com olhos coloridos e boca bem marcadas (foto: Reprodução/Pinterest)

Com muito brilho, a estética revisitada traz versatilidade e personalidade. "A moda é cíclica e sempre revisita outros momento. A ideia, porém, não é repetir completamente, mas dar uma outra direção a isso, remixando e refinando as referências." A profissional completa que o maximalismo e as experimentações ousadas presentes nessa última temporada outono/inverno 2024 têm influência da década de 1980. "Esse período é um prato cheio de informação e referências."

Como colocar em prática

Mesmo que seja um estilo cheio de detalhes, é possível criar uma estética dos anos 1980 de forma prática e simples. "As tendências são para expressar o estilo individual e se divertir, por isso não tenha medo de experimentar e personalizar as tendências", aconselha Katia Arujo. A Revista publica instruções de como colocar em prática essa maquiagem diferente.

Boca

Símbolos de empoderamento e identidade, os batons coloridos são produtos coringas para compor essa make. "Lábios intensos e vibrantes era tudo o que se via naquele período. Cores como rosa shock e vermelho, texturas úmidas e cintilantes imperavam", conta Katia. Assim, a maquiadora recomenda a ousadia de apostar em mais cores além das usadas na época — roxo, uva, laranja são bem-vindos, e até cores mais inusitadas como azul e amarelo. Basta combinar bem com os outros tons da maquiagem e os acessórios.

Blush

De acordo com a maquiadora e cabeleireira Michelly Lavareda, o blush é um elemento que não pode faltar. "Nada menos do que um blush bem aparente nas maçãs do rosto", reforça. Para Katia, um jeito de adaptar esse modo é aplicar o produto mais lateral e emendar com a sombra até as têmporas, criando um visual diferente e versátil. "Essa versão mais atual tem as bordas difusas e as texturas cremosas. Geralmente, as tonalidades mais utilizadas são rosadas e avermelhadas", completa a porta-voz da MAC.

Sombra

Seguindo essa tendência de produtos chamativos, nos olhos não podem faltar cores bem pigmentadas, coloridas, cromadas e metalizadas. Tons vibrantes como azul, preto e rosa são interessantes. Além disso, os neons são uma ótima escolha, assim como o uso de grafismo, desenhos feitos com delineadores, e a assimetria.

"Esses eram elementos presentes e foram revividos, atualmente, de maneira um pouco mais limpa, estilo uma bagunça organizada" explica Katia. Na área dos olhos, a técnica de concentração de cor em pontos específicos seguido de um ampliamento, deixando os tons mais difusos, como uma explosão de cor, também é uma alternativa. A combinação pode ser variada entre cores próximas ou opostas.

Seguindo a linha dos delineados, o estilo rocker e o uso de metalizado também fazem parte das makes dos anos 1980. "No (estilo) rocker, o metalizado poderia ser utilizado inclusive nos lábios, não só nos olhos. Então, tudo era muito marcado, só que em uma tendência mais dark", explica a empresária especialista em maquiagens Jacqueline Ferreira. Cores como azul elétrico e verdes, além dos clássicos prateados e dourados podem ser usados para criar essa estética, sendo aplicados em toda extensão das pálpebras superiores.

Engana-se quem acha que esses elementos só podem ser aplicados para festas. Adaptando a cada ambiente, é possível, sim, usar e abusar. "Podemos usar não só nas baladas, com sombras metalizadas em toda pálpebra móvel e rente aos cílios inferiores, como também em uma bela maquiagem social, em tons claros, por exemplo o lilás, azul serenity, rosé", completa Michelly Lavareda.

Cílios e sobrancelha

Para finalizar os olhos, uma máscara não pode faltar. Na época, os cílios eram bem volumosos, separados e alongados com camadas e camadas de máscara. Assim, investir em um bom produto para essa área é interessante. A aplicação é feita tanto nos cílios superiores quanto nos inferiores.

Para completar a make, as sobrancelhas dão o toque final. Antes da tendência de sobrancelhas finas dos anos 1990, a moda eram as grossas. "Atualmente, a tendência ganhou o nome fluffy brows, sobrancelhas cheias e com uma pegada natural. Itens como canetas delineadoras e lapiseiras ajudam a desenhar os pelos e criar o efeito", explica Katia Araujo. Além disso, outras técnicas como a soap brow e a Brow lamination, técnicas que procuram pentear, dar volume e aliar os fios, são caminhos para reproduzir a estética dos anos 1980.

Para colocar em prática essas dicas e arrasar na make dos anos 1980, alguns produtos são chaves. "Indico itens de tonalidades fortes com cor única e multiusos. Você pode usar o mesmo produto para fazer um olho, para fazer uma boca e, em várias marcas, há cores bem irreverentes. Acho que é um produto legal para se indicar para quem quer se aventurar pelas maquiagens dos anos 1980", explica Jacqueline Ferreira.























*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte