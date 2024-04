Celine Dion estreia documentário na Prime Video em junho

Celine Dion, autora de um dos maiores sucessos com mais de 18 milhões de cópias com a música My heart will go on nos anos 1990, ganhou documentário na Prime Vídeo. A produção será lançada em 25 de junho e vem sendo filmada há mais de um ano, intitulado I´m Celine Dion.

O documentário retrata a vida pessoal da cantora, como ela enfrenta e luta contra uma doença rara, a síndrome da pessoa rígida (SPR), o que prejudicou sua voz e a afastou dos palcos. Após o ocorrido, a cantora cancelou a turnê que estava prevista para 2023. Ela tem o objetivo de aumentar a conscientização e inspirar aqueles que enfrentam um diagnóstico parecido. A imagem de divulgação do documentário foi lançada nesta terça-feira (16/4).



De acordo com o anúncio, o documentário destaca a música que guiou a vida da cantora, ao mesmo tempo que mostra a resiliência do espírito humano em uma carta de amor aos fãs.