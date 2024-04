Nasce Pilar, primeira filha de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

Fernanda Paes Leme, marido e filha Pilar - (crédito: Reprodução via Instagram Fernanda/ @hannarocha)

A primeira filha da atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme e do empresário Victor Sampaio, nesta quinta-feira (18/4). A notícia foi confirmada pela própria atriz em um post no perfil oficial do Instagram onde compartilhou um álbum de fotos dos primeiros minutos de vida da filha, que se chama Pilar.

As imagens publicadas mostram momentos emocionantes do casal ao lado da primeira filha. Nos comentários da postagem, o casal foi bombardeado de amor e mensagens de carinho por parte dos fãs, que celebraram a chegada da pequena.

"Descobrimos o significado de maior amor do mundo. Ah, Pilar, você foi tão esperada e agora honraremos sua chegada. Te amamos, filha", escreveu a atriz na legenda do post ao compartilhar as imagens.

Pilar nasceu com 50 cm e pesando 3,325 kg, através de um parto cesariana em em um hospital de São Paulo. A bebê é a primeira filha do casal, que está junto desde 2021 e ficou noivo no ano seguinte.