Atores brasileiros estão no top 10 das bilheterias americanas

Pela primeira vez na história do cinema, dois filmes hollywoodianos com atores brasileiros em papeis centrais lideram a bilheteria dos Estados Unidos. Guerra civil (Alex Garland), estrelado por Wagner Moura, e A primeira profecia (Arkasha Stevenson), estrelando Sônia Braga, já acumulam mais de U$40 milhões em bilheteria.

Superando todas as expectativas da produtora A24, o filme Guerra Civil ultrapassou o recorde de bilheteria da produtora. Com uma bilheteria arrecadada de US$ 25,7 milhões, Guerra civil se tornou a maior abertura da história da A24 no EUA, superando o recorde anterior de US$ 13,6 milhões de Hereditário (Ari Aster). O filme se destaca demonstrando o amplo apelo da história e a forte atuação de Wagner Moura.









Já o longa A primeira profecia atingiu a bilheteria de U$15 milhões em apenas 12 dias de estreia. Estrelando Sônia Braga (Bacurau) como Irmã Silva, o filme ocupa o sétimo lugar das bilheterias americanas. A atriz migrou para o cinema americano, no final dos anos 1980, após o sucesso do filme O beijo da mulher aranha (Héctor Banbeco).

Essa não é a primeira vez que Sônia Braga interpreta uma feira. Ela interpreta a irmã Lúcia, em Fátima - A história de um milagre (Marco Pontecorvo). Figuras como Alice Braga (Eu sou a lenda); Rodrigo Santoro (300); Maria Fernanda Cândido (Animais fantásticos 3) e mais recentemente Bianca Comparato em Grey’s Anatomy, são exemplos de atores que migraram para Hollywood e obtiveram êxito.



Essa não é a primeira vez que Wagner Moura participa de uma produção norte-americana. O ator fez sua estreia em Hollywood no filme Elysium (Neill Blomkamp). O longa foi um grande sucesso internacional, lucrando mais que o dobro do orçamento. Com um rosto já conhecido internacionalmente, o ator participou do longa Trash — A esperança vem do lixo (Stephen Daldry), ao lado de Selton Mello. O divisor de águas na carreira de Wagner Moura veio no streaming, quando foi convidado a interpretar Pablo Escobar em Narcos.

Em 2019, Moura lançou um novo filme na Netflix, intitulado Wasp network — Rede de espiões (Oliver Assayas), no qual interpretou um piloto na história real sobre a açãoi de espiões cubanos em território americano durante a década de 1990. Ao lado de Ana de Armas, o ator interpretou o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello em Sérgio (Greg Baker), o ex-alto comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos que morreu vítima de um ataque terrorista em Bagdá. Em 2022, Wagner Moura interpretou um jornalista brasileiro na série Iluminadas, disponível na Apple TV.

Agente Oculto (Anthony Russo), o filme mais caro da Netflix até hoje, traz Wagner Moura ao lado de Ryan Gosling em uma trama na qual o agente mais valioso da CIA, cuja identidade é desconhecida, descobre segredos da agência e desencadeia uma caçada global por assassinos libertados por seu ex-colega. Em Sr. e Sra. Smith, Moura vive John Smith, agente de espionagem coadjuvante. Wagner Moura dublou ainda o Lobo do filme O gato de botas 2 (Joel Crawford).

Em 1986, a atriz brasileira Sônia Braga se consagrou sendo uma das juradas no Festival de Cannes. Nos anos 2000, Sônia participou de vários programas e séries estadunidenses como Sex and the City (Michael Patrick King), American Family (Gregory Nava), Law & Order (Dick Wolf), Ghost Whisperer (Jennifer Love Hewitt) e CSI: Miami (Joe Chapelle) . Mais recentemente, participou da sexta temporada da série Royal Pains (Jace Alexender).