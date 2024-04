Aplicativo que emula jogos da Nintendo chega ao iPhone

O aplicativo é o sucessor do GBA4IOS, criado há mais de dez anos pelo mesmo desenvolvedor por trás do Delta. - (crédito: Reprodução/Riley Testut)

Com a flexibilização das normas da App Store, o iPhone recebe o primeiro aplicativo emulador de videogames, o Delta, capaz de emular Nintendo, Super Nintendo, Gameboy Advanced, Gameboy Color, Nintendo 64 e Nintendo DS.

O aplicativo é o sucessor do GBA4IOS, criado há mais de dez anos pelo mesmo desenvolvedor por trás do Delta, Riley Testut, que só podia ser acessado caso o fosse feito jailbreak no iPhone. Só foi possível que o emulador chegasse às lojas oficiais da Apple graças a uma mudança recente nas políticas da App Store, que permitiu a hospedagem de emuladores, e segundo o novo texto, a responsabilidade de se atentar contra a pirataria caberia aos desenvolvedores e não a loja.

Na União Europeia o conteúdo permanece bloqueado, e a única maneira de baixá-lo é através de uma loja de terceiros, chamada AltStore, que é baixada da App Store e de lá pode ser adquirido o Delta. Isso só foi possibilitado graças à Lei de Mercados Digitais (DMA) da UE, que permite que lojas de aplicativos de terceiros sejam hospedadas na App Store. A hospedagem do aplicativo da AltStore na App Store tem uma taxa, desse jeito na União Europeia o emulador custa € 1,50 ao ano.

O primeiro emulador liberado oficialmente foi logo para jogos da empresa mais agressiva em relação à emulação, o Correio já noticiou no mês passado como a Nintendo fechou dois outros emuladores para PC, Citra e Yuzu depois de um longo processo na justiça, que resultou em uma multa de US$ 2,4 milhões, quase R$ 12 milhões para a Tropic Haze, criadora do emulador.

O criador do Delta, Riley Testut prometeu que novas plataformas serão adicionadas ao Delta em breve. Aqui no Brasil o download do aplicativo é gratuito e pode ser baixado clicando aqui.