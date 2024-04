A grande conquista, da Record, terá cinco representantes do Distrito Federal

A segunda edição do reality show A Grande Conquista estreia nesta segunda-feira (22/4), na tela da Record. Com apresentação da ex-Fazenda Rachel Sheherazade, o programa começará com 100 participantes, mas apenas 20 serão escolhidos pelo público para continuar na segunda fase do programa, após duas semanas.

Entre os nomes anunciados, destacam-se ex-participantes de outros realities da emissora, como a influenciadora Bifão (A fazenda), João Hadad (Power Couple Brasil) e Cláudia Baronesa, a mãe do MC Gui (A fazenda e Power Couple Brasil).

Há também participantes de programas de outras casas, como Marcus Cowboy (No limite Amazônia, da Globo), Tatiane Melo (ex de Babu Santana do Se sobreviver, case, do Multishow) e Vini Sassone (Ilhados com a sogra, da Netflix). Além disso, há pessoas com ligação com subcelebridades, como os ex-Fazenda Jaqueline Grohalski (que emplacou a mãe, Dona Geni, após vencer o reality rural), Deolane Bezerra e Lucas Souza — representados pelos respectivos assessores Kadu Rodrigues e Kaio Perroni — e Cezar Black (também ex-BBB) — que emplaca a irmã, Aline Bina, e a ex-namorada Maizy Magalhães.

Prata da casa

Maizy Magalhães também integra outro grupo: o de representantes do Distrito Federal. A estudante de odontologia, de 27 anos, é gaúcha, mas mudou-se aos 17 para Brasília, onde trabalhou como babá e logo passou a ganhar dinheiro como modelo. Em seu Instagram, ela tem várias poses em locais da cidade, como Água Claras.

Além de Maizy, outro anônimo que sai do quadradinho direto para os estúdios da Record é o empresário e atleta Thiago Cirillo, de 30 anos. Em seu perfil, ele se descreve, ainda, como bacharel em direito, produtor cultural, modelo, instrutor de Yoga e criador de conteúdo de lifestyle. Nas redes, dá-lhe poses sem camisa.

Brasília também será representada na cota de famosos de A grande conquista. Luiza Aragão, por exemplo, é uma velha conhecida do público que acompanha realities. A brasiliense de 36 anos foi revelada no Are you the one, da MTV, em 2015, depois fez A casa, na Record, em 2017, e foi direto para o De férias com o ex, de volta à casa original.

Já a ex-paquita da Xuxa Cátia Paganote, de 48 anos, que esteve em A fazenda, do qual foi expulsa, nasceu no Rio de Janeiro, mas foi na capital do país que iniciou a carreira artística que a levou a ser assistente de palco da Rainha dos Baixinhos.

O grande nome do DF, porém, é Vivi Fernandez, uma figura clássica do mundo do entretenimento adulto. A ex-assistente de Sérgio Mallandro, de 46 anos, passou por vários programas de tevê, mas ganhou notoriedade mesmo após posar nua para revistas como Sexy e Playboy e se atirar na indústria de filmes pornográficos. Hoje, ela produz conteúdo explícito para as plataformas pagas.