Ex-BBB Giovanna Lima confessa possível romance com famoso ator

Giovanna Lima está fazendo um grande sucesso após sua participação no BBB 24. A nutricionista, que viveu affair com MC Binn (ex-MC Bin Laden) dentro do reality show, comentou em torno do interesse amoroso manifestado pelo ator Leonardo Bittencourt, nas redes sociais.

Em entrevista à revista Caras, a nutricionista descreveu como recepcionou o assunto envolvendo o galã. "Tô solteira na pista. Eu tinha acabado de sair da casa, não estava entendo nada, mas ficou por isso mesmo", afirmou ela, que não foi procurada pelo ator após sua saída do confinamento.

Giovanna Lima, inclusive, não escondeu a surpresa pelo sucesso entre o público feminino, durante sua participação no BBB 24. Apesar disto, ela assegurou que se considera uma mulher hétero, ou seja, possui apenas atração por homens.

"Eu amei, sério, me senti muito acolhida, de verdade, me senti muito amada, apesar de não ser sapatão escrita mesmo como todas elas [gostariam], me colocaram e shipparam com todas as meninas da casa. Eu fico muito feliz que todas me abraçaram e tudo mais", disse Giovanna.

Leonardo Bittencourt (Foto: Reprodução/Instagram)

O post Ex-BBB Giovanna Lima confessa sobre possível romance com famoso ator foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.