Munik Nunes, campeã do BBB 16, anuncia nascimento da primeira filha - (crédito: Reprodução/Instagram)

Munik Nunes, campeã do BBB 16, deu à luz sua primeira filha, Catarina, nesta última sexta-feira (19/4), em São Paulo. Através das redes sociais, a influenciadora digital celebrou o nascimento da primogênita.

Por meio do Instagram, neste sábado (20/4), ela descreveu a emoção após o parto, que ocorreu na maternidade São Luiz, em São Paulo. Nos cliques, a ex-sister surgiu com a bebê recém-nascida, ao lado do marido, o empresário Paulinho Simão.

"19/04/2024 – 37 semanas e 6 dias: Catarina chegou nos ensinando que não temos controle de nada, e tudo acontece no tempo do Senhor. Nossa filha veio ao mundo para nos trazer felicidade, leveza e ainda mais amor. Filha, o dia do seu nascimento ficará marcado em nossas vidas para sempre. Te amamos, pinguinho de gente", escreveu Munik Nunes, na legenda, emocionada.

Munik Nunes e Paulinho Simão estão casados desde outubro de 2022, onde realizaram uma cerimônia íntima, alguns meses após firmarem o relacionamento, no início do mesmo ano. O anúncio da gestação aconteceu em outubro de 2023, nas redes sociais.

Munik Nunes, Catarina e Paulinho Simões (Foto: Reprodução/Instagram)

