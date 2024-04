‘No Rancho Fundo’ desbanca recordes de ‘Elas por Elas’ no Ibope na 1ª semana

No Rancho Fundo, que estreou na última segunda-feira (15/4), elevou a audiência da Globo, após o fracasso histórico alcançado pela antecessora, Elas por Elas, e superou todos os recordes obtidos pelo remake do folhetim de 1982.

A trama de Mario Teixeira anotou média de 18,8 pontos em seus primeiros seis capítulos já veiculados, com dados consolidados do Kantar Ibope Media, na Grande São Paulo. A pontuação, inclusive, é a melhor alcançada pela faixa desde a última semana de Amor Perfeito (2023), que antecedeu o reboot malsucedido.

Tida como uma continuação de Mar do Sertão (2022), No Rancho Fundo reúne personagens de destaque da obra anterior do mesmo autor, e conta com os estreantes Larissa Bocchino e Túlio Starling como o casal protagonista. Além das médias positivas na audiência, a nova produção está fazendo sucesso entre o público nas redes sociais.

A expectativa da Globo, ainda, é de que, com a chegada da segunda reprise de Alma Gêmea, no Vale a Pena Ver de Novo, a partir da próxima segunda-feira (29/4), No Rancho Fundo consiga elevar ainda mais os números do horário, fugindo assim, das médias baixíssimas herdadas por Elas por Elas.

