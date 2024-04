Deadpool & Wolverine ganha novo trailer cheio de cenas violentas

A Marvel Studios divulgou o trailer oficial do terceiro filme de Deadpool & Wolverine com lançamento nos cinemas marcado para (26/7) deste ano. Em 24 horas o trailer quebrou o recorde do filme Homem-Aranha: sem volta pra casa, com mais de 300 milhões de visualizações.



Ryan Reynolds, a brasileira Morena Baccarin, Gina Carano, Ed Skrein, Stefan Kapii, Taylor Hickson e conta ainda com o aguardado retorno de Hugh Jackman no papel de Wolverine." style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; border-radius: 11px;"> Ryan Reynolds, a brasileira Morena Baccarin, Gina Carano, Ed Skrein, Stefan Kapii, Taylor Hickson e conta ainda com o aguardado retorno de Hugh Jackman no papel de Wolverine." frameborder="0" allowfullscreen>



Os primeiros dois filmes da franquia, juntos, arrecadaram mais de US$ 1,5 bilhão nas bilheterias mundiais. Em 2024, este será o único filme da Marvel Studios. Com classificação indicativa para maior de 18 anos, o elenco é composto por

Na trama, após enfrentar obstáculos profissionais e passar por uma crise de meia-idade, Wade Wilson, nome de batismo do herói Deadpool, decide se aposentar como mercenário e se torna vendedor de carros usados. Quando os amigos, família e o mundo inteiro entram em perigo, ele decide tomar uma atitude e recruta Wolverine não apenas para lutar pela sobrevivência, mas, pelo legado que o X-Men tem.