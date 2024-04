Ministério da Saúde inaugura espaço cultural em homenagem à Dona Ivone Lara

Na terça-feira (23/4), a ministra da Saúde Nísia Trindade inaugura, às 9h30, o Espaço Cultural Dona Ivone Lara, na sede do Ministério da Saúde. O evento ocorre no Túnel de ligação entre o Ministério da Saúde e Anexo, que recebe o nome da sambista que dedicou 37 anos de sua vida em defesa de tratamentos humanizados nos serviços psiquiátricos. Além de retratar a vida da cantora, a exposição presta reconhecimento ao legado das mulheres na saúde, com 10 outras figuras femininas sendo homenageadas.

Nascida no Rio de Janeiro, Dona Ivone Lara ficou conhecida como “Rainha do samba” pelo seu notável trabalho na música. Foi a primeira mulher a assinar um samba-enredo e a fazer parte da ala de compositores de uma escola de samba. Em sua homenagem, o dia 13 de abril foi estabelecido como o Dia Nacional da Mulher Sambista. Antes de se tornar cantora, Ivone fez faculdade de enfermagem e, mais tarde, foi contratada pelo Instituto de Psiquiatria do Engenho de Dentro, onde se especializou em terapia ocupacional com a médica psiquiatra Nise da Silveira.

Em uma época em que pacientes de doenças mentais eram institucionalizados e abandonados pela família, Ivone se deslocava para os municípios do Rio e de estados vizinhos para encontrar parentes dos internos e apresentar uma visão diferente da maioria dos diagnósticos médicos. Além disso, a sambista trouxe, por 30 anos em que atuou na área, terapia musical, oficinas e festas de socialização para seus pacientes. A artista também se formou em serviço social, o que a fez uma das primeiras assistentes sociais do Brasil e uma das primeiras mulheres negras a se formarem em um curso superior no país.