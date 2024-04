Imagine Dragons anuncia data de estreia do novo álbum 'Loom'

Capa do novo disco da famosa banda de rock - (crédito: Reprodução)

Nesta segunda-feira (22/4), a banda Imagine Dragons anunciou a data de lançamento do seu sexto álbum. Intitulado Loom, o disco chega nas plataformas digitais no dia 28 de junho. Para acompanhar a novidade, o grupo liberou o single Eyes closed, com direito a videoclipe.

Além de Eyes closed, Loom apresenta nove faixas inéditas, que equilibram os sons clássicos que os tornaram conhecidos com um frescor e entusiasmo sobre o futuro. A versão física do álbum estará disponível para pré-venda na UMusic Store. Para divulgar o novo trabalho, Imagine Dragons também fará uma turnê pelos EUA, que começará no dia 30 de julho e irá até 22 de outubro.

Desde o seu surgimento em 2009, o quarteto já ganhou um Grammy e é o único a ter quatro singles com certificados diamantes. Com 15 anos de carreira, o grupo acumula em vendas 74 milhões de álbuns, 65 milhões de músicas digitais e mais de 160 bilhões de transmissões. O último álbum lançado por eles foi Mercury- act 2 em 2022.