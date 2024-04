Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (23/4)

Os outros somos nós

Data estelar: Às 12h21 a Lua Vazia ingressa em Escorpião e fica Cheia

Os outros são os eternos culpados, porque em nosso credo fundamental partimos do princípio de que somos o produto do meio ambiente em que existimos, mas evidentemente essa é uma crença que só a preguiça e a irresponsabilidade poderiam imaginar, porque é também evidente que nós somos produtores de meio ambiente.

Somos produzidos pelo meio ambiente e somos produtores de meio ambiente, e se quisermos continuar buscando os culpados nos outros, teremos, por uma questão de fazer justiça com a realidade, de assumir também que todos somos “outros”, todos somos responsáveis pelas respostas que damos quando as circunstâncias ficam além de nosso domínio, e querendo nos livrar da responsabilidade, buscamos outros para culpar.

Os outros somos nós, não há distância entre tua presença e a minha.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As apostas precisam ser mais altas do que em outros momentos de sua vida, e isso apresenta a lista de riscos envolvidos e, por isso, é natural que surjam preocupações de todos os tipos possíveis. Não se importe.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O olhar dos outros é fundamental para a construção da própria identidade, e apesar de que em nossa modernidade pretendemos nos livrar dessa condição, dando mais importância ao nosso próprio olhar, tudo é como é.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para que tudo e todos estejam nos seus devidos lugares teria de haver definições claras, e essas ainda não deram as caras. Portanto, ainda será preciso continuar lidando com uma margem muito generosa de incertezas.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Com a ajuda de alguém ou sem ajuda nenhuma, de toda maneira você progredirá, mas, evidentemente, o melhor progresso seria o que pudesse ser compartilhado com o maior número possível de pessoas. Juntas, as pessoas são mais.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A esta altura do campeonato, não há mais como voltar atrás, é hora de, não apenas seguir em frente, como também apontar o mais alto possível. Aposte alto no seu destino, é hora de a brincadeira ser mais séria.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se você conseguir explicar direito suas pretensões, tenha certeza de que isso será meio caminho andado, porque as pessoas se inclinarão a colaborar com seu movimento, em vez de ficar tensas em busca de explicações.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O problema de se apegar exageradamente à busca de satisfazer seus desejos não é que eventualmente você se frustre, mas a perda de liberdade que significa viver exclusivamente para satisfazer os desejos ou se frustrar.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Relacionamento é a experiência mais complexa para nossa humanidade, porque é uma dinâmica cheia de reflexos e miragens, em que raramente as pessoas se mostram por inteiras, sem máscaras, como elas são.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Entre seus interesses e os interesses das pessoas com que você precisa lidar neste momento há divergências que não será fácil conciliar, mas que, valerá investir todo o empenho nesse sentido. É por aí.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Seria ótimo que na sua vida só houvesse gente simpática e cuja companhia fosse agradável e edificante. Porém, o mundo é feito de uma diversidade muito ampla e temos de conviver com quem simpatizamos e antipatizamos.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Por mais que você tente se agarrar ao momento presente, o considerando a única realidade do tempo, mesmo assim seu passado e futuro continuarão se manifestando através de sua presença. Decida a quem atender.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quando não há boa vontade para modificar os conceitos, já que comprovadamente a realidade não se ajusta mais a esses, rapidamente se transformam em preconceitos, e como resultado sua alma fica exilada da realidade.