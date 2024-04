Jessie J faz show em São Paulo com participação de Lauren Jauregui

No dia 30 de abril, às 20h30, o Espaço Unimed (São Paulo) receberá a cantora Jessie J. Vencedora do BRIT Awards e indicada ao Grammy, a artista britânica fará um show com a participação especial de Lauren Jauregui, ex-integrante da banda Fifth Harmony. A performance celebra os quase 20 anos de carreira de Jessie J na música.



Com mais de 1,5 bilhão de streams, certificados de ouro e platina e 23 milhões de discos vendidos, a musicista volta ao Brasil depois de passar por edições do Rock in Rio e de fazer outros shows em São Paulo. Na nova turnê, serão relembrados hits que marcaram a trajetória d aartista, como Price tag, Bang Bang, Domino, e seu mais recente single, I want love. Antes de ganhar reconhecimento no meio musical, Jessie J escrevia canções para nomes importantes, como Miley Cyrus, Rihanna, Chris Brown e Justin Timberlake.



Já Lauren Jauregui passou a ter atenção da mídia após participar do reality show The X-factor, que a fez entrar para o grupo Fifth Harmony. Em 2018, a cantora passou a fazer trabalhos solo, com o seu primeiro single feito em colaboração com o duo Marian Hill. A sua última música foi um EP lançado no ano passado, intitulado In between.