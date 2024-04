Novo filme de Jennifer Lopez, Atlas vai explorar mundo dominado por IA

O novo filme da Netflix, com Jennifer Lopez como atriz principal, Atlas ganha novo trailer. O filme dirigido por Brad Peyton (Terremoto: A falha de San Andreas) e roteirizado por Aron Eli Coleite (da série Locke & Key) tem inteligência artificial como ponto focal da narrativa.

Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), uma analista de dados brilhante e antissocial, com profunda desconfiança da inteligência artificial, junta-se a uma missão para capturar um robô renegado com quem compartilha um passado misterioso. Quando os planos dão errado, sua única esperança de salvar o futuro da humanidade da IA é confiar nela.

O elenco conta com o ator Sami Liu, ator em Barbie indicado para oito categorias do Oscar, e Sterling K. Brown, ator de This is Us e Ficção americana, vencedor de melhor roteiro adaptado no Oscar de 2023. Atlas estreia dia 24 de maio na Netflix.