"Renascer': José Venâncio é morto por Egídio; veja cena

A morte de José Venâncio, da novela Renascer, comoveu os internautas e fez com que o assunto entrasse para o ranking dos mais comentados da rede social X (antigo Twitter), nesta terça-feira (23/4). O personagem interpretado pelo ator Rodrigo Simas foi morto a tiros ao sofrer uma emboscada montada por Egídio. A cena foi ao ar na noite de segunda-feira (22/4), na TV Globo.

Em entrevista ao Gshow, Rodrigo Simas afirmou que sequência da cena foi "difícil e trabalhosa". "Já havia morrido em cena uma vez, mas nunca tinha gravado dentro de um caixão. Sempre me perguntam se fiquei com aflição ou tive algum desconforto, mas não. Fiquei zero agoniado e tenso, pelo contrário. Estava confortável e ainda fecharam o caixão por alguns segundos. Em alguns momentos tinha vontade de rir durante os ensaios", disse o ator.



Veja a cena:

que direção magnífica!!!! que cenãooo, rodrigo simas vai deixar saudades como jose venancio #Renascerpic.twitter.com/C0q5DKAYJt — ? (@swtbreathinx) April 23, 2024

Apenas impactado com o João Pedro carregando o José Venâncio nas costas todo ensanguentado mds #Renascerpic.twitter.com/gDwqGiprjM — Allan (@limalblue) April 23, 2024

Apesar da ampla repercussão nas redes sociais, a cena da morte de José Venâncio, filho de José Inocêncio (interpretado pelo ator Marcos Palmeira), não fez com que a audiência de Renascer batesse recorde, pois de acordo com dados prévios, a novela marcou uma média de 27,4 pontos, com 29,3 pontos de pico.