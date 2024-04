"O galã precisa ser livre", declara Alejandro Claveaux, de No Rancho Fundo

No ar como Jordão Nicácio, em No Rancho Fundo, na Globo: "um tipo diferente de tudo que já fiz" - (crédito: Globo/Estevam Avellar)

A casa dos 40 veio em excelente momento para Alejandro Claveaux. Quando completou a marca importante de quatro décadas de vida, em março de 2023, o ator goiano colhia os louros da presença efusiva na primeira temporada da série Rensga Hits, um grande sucesso lançado em 2022 que já emendou a exibição, no Globoplay e na Globo, com as gravações de mais duas temporadas. Na mesma época, pôde ser visto como o vilão da série Maldivas, protagonizada por Bruna Marquezine na Netflix, e fez uma participação especial na novela Cara e coragem, de Claudia Souto, que foi indicada ao Emmy Internacional do ano passado. Agora, já aos 41, protagoniza a série Desejos S/A, em cartaz na Disney Plus, e brilha em No Rancho Fundo, novela das 18h.

Em alta no mercado, o perfil do descendente de uruguaios nascido e criado em Goiânia é muito diverso. Revelado para a televisão em 2007, na Record, na novela Luz do sol, e com notoriedade adquirida ao coprotagonizar a Malhação de 2011, seus personagens vão do galã ao gigolô, do policial ao bandido, do ídolo pop ao cangaceiro. Nessa novela de Mario Teixeira, por exemplo, vive o Jordão Nicacio, um sujeito misterioso e, ao mesmo tempo, sedutor que, já no primeiro capítulo, pediu abrigo, após um ataque misógino, a Zefa Leonel (Andréa Beltrão) e acaba prestando serviços arbitrários para Deodora, a vilã vivida por Deborah Bloch. "É diferente de tudo o que eu já tinha feito", resumiu Claveaux, ao Correio, sem adiantar muito sobre o arco do atual personagem.

Já sobre Desejos S/A, que estreou em março, a trama do personagem de Alejandro é notória. A narrativa acompanha uma empresa que realiza todo e qualquer desejo que o cliente tiver, desde que ele pague uma taxa simbólica e cumpra uma função extra. "A princípio, parece fácil demais, mas a tentação e a vontade de transar com a noiva do seu irmão convencem Josué a topar a proposta", contou o ator. Para surpresa dele e do público, o acordo dá certo — apesar de não sair exatamente como o esperado. "O problema é que, agora, ele tem que pagar uma parte do trato que não fazia ideia: participar do desejo de outro cliente. Caso não faça isso, sofrerá consequências", explicou.

Alejandro Claveaux, ator (foto: Pedro Pereira/Divulgação)

Masculinidades

A segunda temporada de Rensga Hits está prevista para entrar no Globoplay em agosto deste ano, e a terceira em 2025. Alejandro tem muito carinho e está ansioso para o retorno de Deivid Cafajeste, o cantor sertanejo que cativou o Brasil pelo seu carisma de ídolo pop. "Podem esperar um Deivid Cafajeste ganhando o mundo. Ele vai lançar carreira internacional e vai cantar algumas músicas em espanhol", adiantou o ator, que teve a oportunidade de gravar em Goiânia, sua terra natal.

"Eu me senti literalmente em casa. Entre uma gravação e outra, ia almoçar com minha família em casa, realmente foi muito especial! Além do fato de ajudar a fomentar a cultura da cidade. Goiânia é uma cidade que tem muito potencial, não somente na música, mas também nas artes. Tenho grandes amigos artistas lá", destacou.

Agora com o romance com o segurança Kevin (Samuel de Assis) assumido, Deivid não foi o primeiro personagem homossexual da carreira de Alejandro. Curiosamente, logo na estreia na Globo, ele atuou em alguns capítulos de Insensato coração (2011) em situação inversa, como Paulo, namorado do cantor sertanejo Vicente (Daniel Del Sarto), que também ocultava da mídia a sua orientação sexual. Cinco anos depois, ele deu vida a Rodolfo, ator das primeiras novelas da televisão brasileira, também homossexual, na supersérie Nada será como antes (2016). "Assim como o Deivid, o Rodolfo não podia viver livremente sua sexualidade por medo de perder trabalho e ser julgado", lembrou o ator.

A repercussão dessa trama de Rensga Hits foi grande. Claveaux conta que recebeu muitos elogios de pessoas que se identificaram com a história de amor entre Deivid e Kevin, mais até que o próprio fato de o sertanejo com pinta de cafajeste ser gay. "Acho que o que mais pegou o público foi ver uma história de amor como a deles retratada de maneira honesta e real", defendeu, reforçando a importância de se desmitificar o estereotipo da heteronormatividade entre atores considerados galãs. "É uma questão anacrônica. O mundo está em transformação e temos que acompanhá-las. Para mim, o galã de hoje em dia não tem que ser másculo, ele precisa ser livre", argumentou.









Sangue latino

O ator também vai lançar, em breve, o longa Ruas da Glória, um filme com temática LGBTQIAPN+. "É um trabalho que me orgulha muito. Um filme que conta a história de Adriano, um garoto de programas uruguaio que trabalha no tradicional bairro da Glória, no Rio de Janeiro. É uma história de apaixonamento instantâneo, porém densa, pois passa pelo submundo das drogas", adiantou.

Nesse trabalho, dirigido por Felipe Sholl, Alejandro terá a oportunidade de interpretar um homem com a mesma nacionalidade dos pais. "Eu gosto de atuar em espanhol e, algumas vezes, me sinto até mais confortável que em português. Minha família é uruguaia, e meus pais sempre falaram comigo em suas línguas maternas. Ao longo dos anos, fui praticando e treinando meu ouvido. Hoje, escuto bastante músicas latinas, então, para mim, é um terreno muito familiar", concluiu Claveaux, lembrando que, nessa nova leva de episódios de Rensga Hits, Deivid também grava músicas em espanhol. "Eu me diverti muito! Era um desejo antigo fazer um cantor latino."