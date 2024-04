Com previsão de lançamento para dia 23 de maio nos cinemas do Brasil, o filme Às vezes quero sumir ganha trailer pela Synapse Distribution. O filme é estrelado por Daisy Ridley, conhecida pelo papel de Rey na saga Star Wars.

O filme participou da Seleção Oficial do Festival Sundance e aborda romance e humor para explorar cotidiano do ambiente de trabalho e temas sensíveis como solidão e dificuldade de conexão. Ambientado em uma pacata cidade costeira dos Estados Unidos, o filme conta a história de Fran (por Daisy Ridley), uma jovem tímida que percebe que vê o mundo se transformar ao se aproximar do novo colega de trabalho, Robert (por Dave Merheje). Ao longo da trama, os dois criam uma conexão e a única barreira para um relacionamento é a própria Fran.



Além de Daisy Ridley e Dave Merheje, o elenco também inclui Parvesh Cheena, Marcia Debonis, Megan Stalter e Brittany O'Grady, entre outros talentos. O filme, que recebeu uma indicação do júri principal do Festival Sundance para a diretora Rachel Lambert, é inspirado na peça teatral Killers, de Kevin Armento, e conta com um roteiro escrito por Stefanie Abel Horowitz, Kevin Armento e Katy Wright-Mead.