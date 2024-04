Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (24/4)

Devolve tuas paixões

Data estelar: Lua Cheia em Escorpião

Devolve tuas paixões aos seus verdadeiros donos, ou por alguma dessas desventuras em que nossa humanidade se mete imaginas que a Vida que te anima seja tua em particular, um território exclusivamente teu, que se originou com teu nascimento e se extinguirá com teu falecimento?

Devolve tuas paixões aos verdadeiros donos, reorienta teu ardor em direção ao Divino, consagra teus pensamentos, palavras e obras a te aproximar à fonte que te brinda com esse mistério que chamas de Vida, a faísca de eternidade que te anima do centro do coração.

Pela tua própria vontade, rouba momentos às tuas preocupações (que são paixões) e os consagra para te entregares com confiança ao Divino, que graciosamente te brinda com instrução, proteção e inspiração para que te autogovernes entre o céu e a terra.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há valores que precisam ser respeitados, e não haver negociação em torno desses, porque foram calculados de acordo com as necessidades e essas, de uma maneira ou de outra, precisam ser supridas. Destino certo.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os relacionamentos não se definem apenas pelas simpatias e antipatias, mas também pelos interesses que as pessoas tenham em comum e que as obriguem a negociar uma convivência que de outra maneira não aconteceria.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O futuro continuará sem a definição que você gostaria de obter, para deixar de se preocupar, para que a ansiedade suma de sua mente. A indefinição não é negativa, ela é temporária, porque nada ainda está em seu devido lugar.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há tanto a fazer, por onde começar? Evite se preocupar com acertar tudo, porque há tanta coisa envolvida neste momento que a melhor atitude será confiar nos mistérios da vida enquanto você faz o que seja possível.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As manobras que o momento requer são muito significativas, porque definem uma boa parte do futuro. É natural que haja ansiedade envolvida, porque é muito o que está em jogo. Confie nos mistérios da vida, se entregue a ela.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A mente não para de pensar, mas será que a gente pensa o necessário? Ou fica se distraindo com pensamentos nada a ver? É hora de observar com atenção e carinho o funcionamento de sua mente e o conteúdo dela.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os passos que se tornaram necessários requerem uma dose de atrevimento bastante maior de qualquer outra que você tiver incorporado em outros momentos de sua vida. Assim andam as coisas, cheias de intensidade.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Se todas as pessoas soubessem perfeitamente quem elas são e que papel desempenham na complexa experiência de viver, os relacionamentos deixariam de ser uma fonte de conflito e se tornariam solidários.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É impossível ter domínio sobre tudo que acontece e que seja do seu interesse, às vezes esse domínio é maior, noutras é menor, mas nunca é total, porque a vida será sempre maior do que o alcance de nossas pretensões.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se você começar a fazer sua parte, sem reclamar pela falta de ajuda, você verá que as pessoas certas irão aparecendo logo em seguida, como que atraídas pela luz que emana das ações que você empreende.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Você é uma personalidade feita a imagem e semelhança de seus ancestrais, e você também uma alma feita das visões que acenam de lá do futuro, e sua consciência precisa decidir a quem atender neste momento. A quem?



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Afortunadamente, a vida é maior do que nossas angústias, e de tempos em tempos manifesta sua grandeza através de simples coincidências, que poderiam passar despercebidas, não fosse que acendem um ardor no coração.