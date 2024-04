Em uma conversa com os colegas, Furia compartilhou sua jornada pessoal e ressaltou que o jogo não teve relação com sua condição de saúde - (crédito: Reprodução/ Telefe)

Furia Scaglione, participante do Gran Hermano, revelou aos colegas de confinamento e ao público seu diagnóstico de leucemia, surpreendendo a todos. Aos 33 anos, ela descobriu a doença durante sua participação no reality show, sendo retirada duas vezes para tratamento médico.

A notícia foi oficializada pelo apresentador Santiago del Moro, mas vazou para os espectadores em uma conversa no quarto. Apesar do diagnóstico, Furia continuará no confinamento, já que sua condição não requer tratamento imediato, apenas exames de sangue mensais e um estilo de vida saudável.

Ela enfatizou a importância de cuidar da saúde e evitar hábitos prejudiciais, como o tabagismo. Em uma conversa com os colegas, Furia compartilhou sua jornada pessoal e ressaltou que o jogo não teve relação com sua condição de saúde.

Ela expressou sua determinação em superar as dificuldades e encontrar paz consigo mesma, deixando claro que está bem e pronta para continuar no jogo. Sua coragem e positividade diante do desafio inspiraram tanto os participantes quanto os telespectadores.

VEJA: Momento em que Furia, participante favorita do 'Gran Hermano', é informada que foi diagnosticada com leucemia.pic.twitter.com/dzCXmPYIx7 April 23, 2024

O post Participante do Big Brother Argentina é diagnosticada com leucemia ao vivo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.