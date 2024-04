CCBB Brasília volta a disponibilizar transporte gratuito para o local

Este mês, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, anunciou uma nova iniciativa destinada a facilitar o acesso à cultura para todos os públicos. Com a ação Vem Pro CCBB, a instituição disponibilizará uma van gratuita que estará à disposição dos visitantes. O percurso será da parada de ônibus em frente à Biblioteca Nacional até o CCBB e vice-versa, sem paradas ao longo do percurso.

A van funcionará de terça a domingo, das 12h às 21h. O projeto visa eliminar barreiras de transporte e tornar acessível a participação e frequência nas atividades culturais oferecidas pelo CCBB. Além de promover a acessibilidade cultural, o Vem pro CCBB também visa incentivar o turismo cultural na capital e proporcionar a oportunidade de desfrutar da programação com mais conforto e segurança.

Para utilizar o serviço, o bilhete pode ser retirado no site oficial do BB Cultura, na bilheteria física do CCBB ou pelo QR Code, disponível na van. O bilhete é válido para um horário específico no dia escolhido. Crianças menores de 3 anos não precisam de ingresso e, até os 12 anos, a viagem é permitida somente com a companhia dos responsáveis. Além disso, há espaço reservado para pessoas com deficiência.