Gracyanne Barbosa reage após ver Belo chorando

Gracyanne Barbosa já admitiu nas redes sociais, que se sente culpada por ter permitido que sua relação com o cantor Belo acabasse. Agora, no entanto, a musa fitness vem lidando com as consequências do término.

A famosa revelou, inclusive, que ficou com dó do ex-marido, após vê-lo chorando. Belo não conteve as lágrimas ao cantar a música Reinventar durante show do grupo Soweto na última sexta-feira (19/4), em São Paulo. A apresentação foi realizada um dia após a notícia da separação do casal.

A música que fez o cantor chorar aborda a separação de um casal e inclui versos como: "Sem tua metade, sou tão imperfeito, tudo tem um jeito, coração". Confira o momento em que Belo chorou:

Belo chorando ao vivo por amor! Só o Brasil tem este tipo de entrega. pic.twitter.com/s4jQPhQChP — Dandara Pagu (@DandaraPagu) April 20, 2024

Nas redes sociais, uma seguidora comentou: "Fiquei com dó dele chorando, Gracyanne", escreveu a internauta. Gracyanna Barbosa, então, comentou: "Eu também", acrescentando uma carinha com lágrimas.