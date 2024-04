'Renascer': veja como foi a morte de José Venâncio na 1ª versão da novela

Em Renascer, José Venâncio (Rodrigo Simas) morreu no capítulo da última segunda-feira (22/4), deixando o público completamente chocado. Na ocasião, Egídio (Vladimir Brichta), em busca de vingança contra João Pedro (Juan Paiva), acabou acertando seu tiro no outro filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

A cena teve grande repercussão nas redes sociais! Vale lembrar que, essa mesma sequência impactante também chamou a atenção dos telespectadores na versão original da novela, exibida em 1993.

Na época, o personagem que era interpretado por Taumaturgo Ferreira, morreu após ser alvo de tiros disparados por Teodoro, interpretado por Herson Capri na versão original. Ele estava na estrada, vindo do aeroporto em direção à fazenda, acompanhado por João Pedro, vivido por Marcos Palmeira.

O vilão os esperava em cima de uma estrutura de madeira à beira da estrada. Um dos tiros atingiu o pneu do carro, fazendo-o parar bruscamente. Abaixo, relembre o trecho da trama apresentada na década de 1990 e compare com a versão exibida no remake:

