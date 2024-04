Versos livres e Brasília inspiram 1º livro de poesia de Sergio Freire

Com uma variedade de versos que vai do lírico às reflexões existencialistas, passando por observação do cotidiano, Sergio Gonçalves Freire lança o livro de poemas O inverso do nexo nesta quinta-feira (25/4), na Livraria e Bistrô Sebinho. Esse é o primeiro livro de poesias do autor, que é gerente executivo de imprensa, comunicação interna e risco de reputação do Banco do Brasil.

Paulistano residente em Brasília há quase três décadas, Freire se arrisca em versos livres para deixar de lado rimas e métricas. Em O inverso do nexo, importa mais a linguagem coloquial, que o autor prefere explorar para colocar a serviço do discurso poético.

Encantado por Brasília e suas formas, Freire também deixa que a cidade tome vida nos versos e admite que a capital o influencia.

Serviço

O inverso do nexo

De Sergio Freire. Lançamento nesta quinta-feira (25/4), às 18h, na Livraria e Bistrô Sebinho (CLN 406, Bloco C, Loja 44)