Billie Eilish é a nova estrela do Fortnite Festival

A Epic Games divulgou, na terça-feira (23/4), o trailer da próxima temporada do Fortnite Festival, prometendo novidades e a chegada da cantora e compositora Billie Eilish como personagem jogável do Battle Royale.

O Fortnite Festival é um modo musical do jogo Fortnite, no qual o jogador toca músicas famosas no melhor estilo dos jogos de ritmo, assim como em Rock Band e Guitar Hero. Falando nesses jogos, a nova atualização, além de trazer músicas de Billie Eilish para o modo musical (all the good girls go to hell, Happier Than Ever - Edit e Therefore I Am), também vai possibilitar suporte para o controle guitarra de Rock Band 4, possibilitando reviver toda a nostalgia dos jogos de ritmo.

O passe conta com várias recompensas, sendo elas gratuitas ou pagas. (foto: Reprodução/Epic Games)

Um novo passe de batalha chega junto da terceira temporada para o Fortnite Festival, adicionando novos gestos e auras, além da skin da cantora no modo principal. A variação Lego também vai ser adicionada ao modo Lego Fortnite. O conteúdo novo já está disponível e fica no game até 13 de junho deste ano. Mais informações no Blog oficial de Fortnite.



Fortnite está disponível para PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Android e iOS.