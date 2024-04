'Overwatch 2': 10ª temporada traz 1º personagem não-binário e mais

Overwatch 2 foi lançado em outubro de 2022, mas para manter os fãs entretidos, a desenvolvedora Blizzard segue atualizando o jogo. Dessa vez, a décima temporada traz a primeira personagem não-binária do game, um novo modo de jogo, além de mudanças no desbloqueio de heróis e, é claro, novos visuais. A atualização chegou aos consoles e computadores em 16 de abril.



A principal mudança da temporada está na liberação de novos personagens. A partir de agora, todo novo herói lançado será gratuito para jogo, sem a necessidade da compra do passe de batalha ou a realização dos desafios de cada herói para liberá-los. A alteração é válida para todos o futuro elenco de Overwatch 2.

Com essa atualização, Venture, o primeiro herói não binário do jogo, que já está liberado para gameplay desde o início da temporada. (foto: Reprodução/Blizzard)

Com essa atualização, Venture, o primeiro herói não-binário do jogo, está liberado para gameplay desde o início da temporada. O anúncio de Venture foi feito na Blizzcon de 2023, juntamente com outras novidades desta temporada. A chegada da personagem dita o conceito da 10ª temporada do jogo, com o título de 'Horizonte de Aventuras'. A personagem tem como sua principal característica o espírito aventureiro e a vontade de exploração. As habilidades de Venture são baseadas na arqueologia. Venture possui uma espécie de escavadeira como arma e um de seus principais ataques é subterrâneo, causando dano em área nos adversários ao sair do chão.



Overwatch tem um histórico de inclusão LGBTQIA+ em seus personagens. Tracer e Soldado 76, protagonistas do primeiro jogo, são alguns dos heróis da comunidade. Nessa temporada, a adição de Venture agrega, e muito, à representatividade do jogo.



Outras novidades

A 10ª temporada de Overwatch 2 também traz aos jogadores um novo modo de jogo. O período de teste da modalidade 'Embate' está disponível até 29 de abril. A novidade é um estilo de gameplay de dois times de cinco pessoas, disputando o controle de uma série de pontos de captura. Segundo a Blizzard, a partida seria como "um intenso cabo de guerra". O modo de jogo veio acompanhado de um novo mapa. 'Hanaoka' é uma versão repaginada do antigo mapa 'Hanamura', conhecido pelos jogadores mais experientes de Overwatch.



Em relação aos visuais, a novidade ficou por conta da temática de inversão de papéis. O evento 'Inversowatch' inova ao trazer um mundo ao contrário, no qual os virtuosos se tornam vilões e os vilões viram heróis. O destaque da temporada ficou por conta da skin mítica da personagem Mercy, agora com o nome de Mercy Vingança. Agora antagonista, ela recebeu diversas variações em sua estética.



Mercy se torna má no evento de temporada Inversowatch. (foto: Divulgação/Blizzard)

O passe de batalha premium também dará prismas míticos, que poderão ser utilizados como moeda de troca por visuais dessa ou de outras temporadas. Cada skin mítica tem suas próprias variações de cores e equipamentos, e agora, visuais que foram deixados de lado após o fim de temporadas passadas podem ser adquiridos novamente.

Overwatch 2 está disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.