Revista elege os melhores 10 discos de rock indie da década de 1990

Nos anos 1990, as lojas de discos faziam muito sucesso e a música passeava entre os mais diferentes estilos, desde o hard rock até o pop. Atualmente, esses locais foram substituídos pelas plataformas digitais, que passaram a assumir a função de divulgar grupos, cantores e gêneros musicais. Em homenagem a essa década e à cultura do vinil, a revista Uncut selecionou os 500 melhores discos da época e fez uma lista com os top 10 de rock.



O grupo Radiohead figurou duas vezes no ranking, com os álbuns The bends, em 10º lugar, e Ok computer, no segundo. O renomado Nevermind, do Nirvana, ficou na nona posição, e o duo escocês Primal Scream ocupa a oitava com Screamadelica. O sétimo lugar foi ocupado por Dog man star, de Suede, e osexto por Different class, de Pulp. Já os quinto, quarto e terciero lugares, ficaram, respectivamente, com Automatic for the people, de R.E.M, Blue lines, de Massive Attack.



O número um foi conquistado por Loveless, da banda My Bloody Valentine. O conjunto do gênero indie rock foi formado na capital da Irlanda por quatro integrantes. Eles atuaram como pioneiros do subgênero shoegaze durante o final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Até hoje, lançaram três álbuns completos e vários EPs.