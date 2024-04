Complexo cultural do choro encerra abril com programa para a família

O Complexo cultural do choro promove, neste sábado (27/4), atividades gratuitas de artes, música e dança. Com patrocínio da Shell, o evento está no segundo ano e tem a intenção de preservar e disseminar o legado da cultura brasileira.

A partir das 11h, um ensaio aberto com professores e alunos da Escola Brasileira de Choro ocorrerá no estacionamento 10 do Parque da Cidade. Ao mesmo tempo, o Espaço Cultural do Choro exibirá para as crianças o espetáculo Zumzum Bibi, uma celebração das culturas indígenas, nordestina e afro-brasileira. A peça infantil é de direção do percussionista, cantor e compositor Negro Grilo, com colaboração da arte-educadora Kika de Moraes e do multi-instrumentista Lucas Ferrari.

Em sequência, às 12h, ocorrerá a tradicional Feijoada com Samba, que reúne as famílias com a boa comida brasileira e grandes sucessos do gênero, tocados e cantados ao vivo. No evento gastronômico musical, é cobrado o couvert.

Serviço



Complexo cultural do choro de Brasília, no sábado (27/4), no Espaço Cultural do Choro (Setor de Divulgação Cultural – Eixo Monumental), a partir das 11h.