Trailer de produção sobre o partido Panteras Negras é divulgado

A minissérie conta com seis episódios que focam na fuga do líder do grupo para Cuba - (crédito: Reprodução/ AppleTV+)

Nesta quarta-feira (24/4), foi divulgado o trailer da minissérie The big cigar, sobre o grupo Panteras Negras. O elenco conta com André Holland, Alessandro Nivola, Tiffany Boone, PJ Byrne, Marc Menchaca, Moses Ingram, Rebecca Dalton, Olli Haaskivi, Jordane Christie e Glynn Turman. A produção chega no Apple TV+ no dia 17 de maio.



The big cigar acompanha a fuga para Cuba do fundador dos Panteras Negras, Huey Newton, que tenta escapar do FBI com a ajuda do famoso produtor cinematográfico Bert Schneider. Porém, o plano elaborado, que envolve uma produção cinematográfica falsa, dá errado de todas as maneiras possíveis. Com seis episódios, a minissérie tem produção executiva de Janine Sherman Barrois, Jim Hecht e Joshuah Bearman.



Durante a década de 1960, na luta pelos direitos civis nos EUA, surgiu o partido Panteras Negras. Como uma forma de resistência à violência do Estado aos negros, o grupo defendia a autodefesa armada e um projeto de autogoverno da comunidade negra. Ao longo de sua existência, eles criaram uma série de ações para beneficiar grupos carentes, mas devido à dura perseguição do FBI, os Panteras Negras foram dissolvidos nos anos 1980.