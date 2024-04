Violão de John Lennon vai a leilão após ficar 50 anos perdido

O violão usado por John Lennon em Help, um dos primeiros sucessos dos Beatles, ficou 50 anos desaparecido e vai para leilão após ser encontrado. O instrumento será leiloado no fim de maio e os lances começam entre US$600 e US$800 mil.

O modelo do violão é um acústico Hootenanny de 12 cordas, fabricado no começo dos anos 1960 pela Framus. Além de Help, Lennon usou o instrumento nas músicas You've Got to Hide Your Love Away, It's Only Love, I've Just Seen a Face, entre outras. O instrumento também foi tocado por George Harrison nas gravações de Norwegian Wood e Girl.

Segundo Darren Julian, diretor da empresa de leilão que vai oferecer a peça, o violão estava em posse da dupla pop dos anos 1960 Peter & Gordon, que o mantinham em seu sótão e simplesmente se esqueceram.